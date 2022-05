Playoff Serie B: La Fortitudo Agrigento vince gara 4 e vola in semifinale

L’uragano Fortitudo Agrigento si abbatte su Imola e vince Gara 4 con il risultato di 55-65 conquistando la semifinale playoff dopo una dura battaglia contro gli emiliani. Torna la difesa impenetrabile vista durante la stagione e concede solamente 57 punti in casa loro, un vero traguardo per gli agrigentini. A differenza di Gara 3 la Fortitudo diventa più incisiva in attacco e nel momento di difficoltà riesce ad allungare nel secondo parziale e nell’ultimo. Torna in grande spolvero Alessandro Grande, top scorer del match con 16 punti, straordinari i 15 rimbalzi di Albano Chiarastella e decisive le tre triple di Lorenzo Ambrosin, sempre più vicino alla forma migliore per affrontare le semifinali, il rematch di Coppa Italia contro la Kinergia Rieti che, anche loro in Gara 4, battono Salerno. Le prime due gare si giocheranno al Palamoncada. Durante il match infortunio per l’arbitro e la partita viene sospesa per qualche minuto, esce per infortunio anche Cosimo Costi, da valutare nelle prossime ore. La Fortitudo Agrigento torna grande ma è solo il primo passo verso l’obiettivo prefissato e dichiarato: il ritorno in Serie A.

Andrea Costa Imola – Moncada Energy Agrigento 55-65 (23-17, 11-21, 10-9, 11-18)

Andrea Costa Imola: William luca Wiltshire 14 (3/5, 2/5), Tommaso Carnovali 12 (1/2, 3/10), Emanuele Trapani 10 (1/6, 1/3), Kevin Cusenza 10 (1/3, 2/6), Carlo Trentin 4 (1/3, 0/2), Luca Fazzi 3 (0/0, 1/3), Alessandro Vigori 2 (1/4, 0/2), Nunzio Corcelli 0 (0/2, 0/4), Giacomo Guidi 0 (0/0, 0/0), Nicola Calabrese 0 (0/0, 0/0), Matteo Fussi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 17 – Rimbalzi: 27 5 + 22 (Kevin Cusenza 9) – Assist: 11 (Emanuele Trapani 5)

Moncada Energy Agrigento: Alessandro Grande 16 (3/7, 2/4), Albano Chiarastella 13 (4/7, 1/3), Lorenzo Ambrosin 11 (1/3, 3/6), Mait Peterson 8 (3/5, 0/0), Nicolas Morici 5 (0/2, 1/7), Andrea Lo biondo 5 (2/3, 0/0), Santiago Bruno 3 (0/3, 1/3), Cosimo Costi 2 (1/2, 0/0), Giuseppe Cuffaro 2 (0/1, 0/2), Umberto Indelicato 0 (0/0, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 16 – Rimbalzi: 44 10 + 34 (Albano Chiarastella 15) – Assist: 10 (Albano Chiarastella 4)