Playoff Serie B: La Fortitudo cade a Imola. Serie sul 2 a 1

La Fortitudo Agrigento non sfrutta il primo match point a disposizione. L'Andrea Costa Imola prolunga la serie a gara 4 grazie ad una grande prova di squadra.

Parte forte Imola che nei primi dieci minuti riesce a trovare con continuità la via del canestro sfruttando una difesa di Agrigento non perfetta come al solito. Nel secondo quarto la squadra di coach Catalani registra la difesa e prima dell'intervallo pareggia.

Nella ripresa ancora la difesa della Fortitudo la fa da padrona. Agrigento prova a scappare ma non riesce mai a dare il colpo definitivo. Errore fatale per i siciliani che nell'ultimo periodo si inceppano in attacco e subiscono la rimonta di Imola. Agrigento non fa più canestro ed è costretta ad arrendersi alla caparbietà dei padroni di casa che vanno sul 2 a 1 e prolungano la serie.

Andrea Costa Imola - Moncada Energy Agrigento 67-63 (22-17, 16-21, 13-17, 16-8)

Andrea Costa Imola: Nunzio Corcelli 15 (3/7, 3/4), Kevin Cusenza 10 (2/3, 2/6), Tommaso Carnovali 10 (4/5, 0/10), Luca Fazzi 8 (3/4, 0/2), William luca Wiltshire 7 (3/4, 0/2), Carlo Trentin 6 (3/9, 0/2), Alessandro Vigori 6 (0/0, 2/3), Emanuele Trapani 5 (2/6, 0/1), Giacomo Guidi 0 (0/0, 0/0), Nicola Calabrese 0 (0/0, 0/0), Matteo Fussi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 10 - Rimbalzi: 41 9 + 32 (Carlo Trentin 13) - Assist: 10 (Emanuele Trapani 5)

Moncada Energy Agrigento: Nicolas Morici 14 (4/8, 2/7), Albano Chiarastella 11 (2/3, 1/5), Lorenzo Ambrosin 11 (4/10, 1/4), Cosimo Costi 10 (4/4, 0/6), Alessandro Grande 9 (2/3, 1/5), Andrea Lo biondo 7 (3/5, 0/0), Giuseppe Cuffaro 1 (0/0, 0/3), Santiago Bruno 0 (0/1, 0/4), Umberto Indelicato 0 (0/0, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15 - Rimbalzi: 35 6 + 29 (Albano Chiarastella 17) - Assist: 11 (Alessandro Grande 5)