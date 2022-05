Playoff Serie B: La Fortitudo non sbaglia e si aggiudica gara 1. Rieti lotta ma non basta

Buona la prima per la Fortitudo Agrigento nelle semifinali playoff, battuta Rieti con un secco 78-63 e subito in campo tra 48 ore al Palamoncada. Top scorerdi serata Lorenzo Ambrosin mette a segno 23 punti con 5 triple ma sono ben quattro i giocatori ad andare in doppia cifra nella squadra di coach Catalani.

Proprio contro Rieti in Coppa Italia era stato Cosimo Costi ad andare negli spogliatoi a metà partita con un tiro allo scadere da centrocampo, oggi ci ha pensato Morici a tirare ad un decimo di secondo dalla sirena un tiro che ha fatto esplodere il pubblico del Palamoncada. Fino al tiro di Morici, a metà partita, le squadre hanno lottato punto a punto e Rieti grazie alle triple di Papa è stata avanti a lungo.

Al rientro dagli spogliatoi la Fortitudo ha subito messo il piede sull’acceleratorepo, rtandosi sul +9, e la partita ha preso una piega diversa con la difesa siciliana che ha retto i colpi della squadra laziale. Decisivi il secondo parziale concluso con un 18-8 ed il terzo con 23-12 che ha portato la Fortitudo a +15 e Rieti non ha più risposto ai colpi degli agrigentini, trascinati dal pubblico di casa.

Prima del match grande applauso per il coach Michele Catalani che ha ricevuto dalla Lega il premio come Miglior allenatore della stagione. Molto soddisfatto di questo riconoscimento e della vittoria: “Voglio dedicare questo premio e condividerlo con tutto il mio staff, ringrazio il presidente, Cristian Mayer e tutti coloro che ogni giorno insieme a me lavorano per migliorarci sempre di più. Sono ulteriormente contento della vittoria di oggi, siamo partiti molto bene ed al rientro dagli spogliatoi siamo riusciti a recuperare gli errori concessi e fare nostra la partita e non era facile vista l’assenza di Costi. Adesso cercheremo di recuperare le energie per martedì”.

Moncada Energy Agrigento – Kienergia Rieti 78-63 (18-24, 18-8, 23-12, 19-19)

Moncada Energy Agrigento: Lorenzo Ambrosin 23 (1/5, 5/10), Albano Chiarastella 12 (4/6, 1/3), Mait Peterson 12 (5/6, 0/0), Nicolas Morici 11 (2/2, 2/4), Alessandro Grande 7 (0/3, 2/2), Giuseppe Cuffaro 7 (2/3, 1/1), Santiago Bruno 3 (0/0, 1/2), Andrea Lo biondo 2 (1/1, 0/0), Sadio soumalia Traore 1 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/1), Umberto Indelicato 0 (0/0, 0/0), Cosimo Costi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 29 5 + 24 (Nicolas Morici 9) – Assist: 15 (Alessandro Grande 5)

Kienergia Rieti: Francesco Papa 16 (3/5, 3/4), Edoardo Tiberti 12 (3/7, 1/6), Marco Timperi 10 (2/3, 2/3), Filippo Testa 9 (0/0, 2/4), Giorgio Broglia 6 (3/4, 0/1), Maurizio Del testa 5 (1/1, 1/2), Manuel Saladini 4 (2/4, 0/1), Michele Antelli 1 (0/3, 0/5), Eugenio Cortese 0 (0/0, 0/0), Flaviano Capasso 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 11 – Rimbalzi: 27 7 + 20 (Edoardo Tiberti 8) – Assist: 6 (Marco Timperi, Manuel Saladini 2)