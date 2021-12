Serie B: Fortituto Agrigento a caccia del primo posto in trasferta a Pozzuoli

Turno infrasettimanale di campionato che vede la Fortitudo Agrigento a caccia del primo posto. Ad attendere la formazione siciliana ci sarà la Bava Pozzuoli reduce da una vittoria contro Avellino e con la ricerca di una vittoria importante che la riporterebbe in alta classifica. La Fortitudo, invece, è alla ricerca dell'ottava vittoria consecutiva in campionato. I ragazzi di coach Catalani hanno dimostrato una forte solidità difensiva ed una buona aggressività in fase di attacco. La squadra siciliana deve fare molta attenzione perchè tre partite in una settimana possono pesare, domenica infatti si torna tra le mura amiche del Palamoncada per un altro scontro diretto, questa volta contro la Torrenovese. Il coach Catalani tiene alta l’attenzione in vista del match di Pozzuoli, mercoledì 8 Dicembre al Palazzetto delo sport “Errico” alle ore 18.00:

“Per vincere a Pozzuoli servono carattere e solidità. Quella di coach Spinelli è squadra di talento e dall’elevato tasso atletico, che sta acquisendo una sua identità. Ha reagito con grande energia tirandosi fuori da un momento non semplice, vincendo nell’ultima gara il derby con Avellino una partita difficile che Pozzuoli ha controllato per 40’. Hanno guardie pericolosissime su tutte Rossi e Potì, con un gruppo di giocatori di grande qualità attorno a loro. Mi aspetto una gara difficile e dai contenuti agonistici elevati in cui dovremo dimostrare solidità e carattere.Siamo in mezzo ad una settimana che ci vede affrontare la seconda trasferta in pochi giorni in un campo difficile. La chiave della gara sarà assolutamente avere fame di vittoria”.