La Fortitudo sfida Vigevano al Palamoncada: a caccia del riscatto con una delle dirette concorrenti in chiave salvezza

Impegno cruciale per la Fortitudo Agrigento che domenica alle 18 al Palamoncada sfiderà Vigevano per una partita che ha tutto il sapore del riscatto.

La squadra avversaria è una delle dirette concorrenti in chiave salvezza. Solamente 4 punti separano i due roster e la squadra di coach Calvani, alla terza panchina con la Fortitudo Agrigento ed al primo vero banco di prova, deve assolutamente vincere per non finire in fondo alla classifica. La squadra lombarda ha perso l'ultima partita contro l'ultima in classifica Latina, ma veniva da tre vittorie importanti contro la Juvi Cremona e le più blasonate Torino e Treviglio, si attende una sfida molto combattuta e dal risultato imprevedibile.

“Vigevano - dice il coach Marco Calvani alla vigilia del match - è una squadra che anche lei gioca per un miglior piazzamento nella classifica finale dopo questo girone di ritorno e attualmente occupa il quintultimo posto in classifica in quel blocco di squadre che stanno lottando per togliersi dai meandri delle ultime posizioni, quindi sicuramente è una posizione privilegiata rispetto ad altre e noi compresi. E' una squadra che l'ultima partita l'ha perso in casa contro Latina, ma nelle due precedenti ha fatto due risultati importanti vincendo in casa contro Torino e andando a vincere fuori casa a Treviglio, quindi sicuramente da il taglio, il valore della squadra che comunque ha potenzialità per poter far bene. Questo non toglie nulla nel senso che l'esperienza della partita di andata deve essere di insegnamento e soprattutto che, come sempre, tutte le partite devono essere giocate fino alla sera della finale.

Noi andremo in campo per fare il risultato pieno e cominceremo la partita con la serenità di giocare quello che noi vogliamo fare e all'interno della partita cercheremo di andare a recuperare quel margine che è stato concesso nella partita di andata. La Fortitudo ha lavorato bene questa settimana, come anche la settimana precedente a Cantù, abbiamo due settimane e mezzo di lavoro con quelle idee che volevamo mettere dentro cercando di dare così anche un pò di cambiamento rispetto a quello che è stato il trend della squadra. Direi che i giocatori hanno dato la massima disponibilità nell'applicarsi in quelle che erano le richieste dello staff tecnico, quindi io sono estremamente soddisfatto del lavoro che hanno fatto, ho grande fiducia, vedo una grande volontà ed energia soprattutto dal punto di vista dell'attenzione e cercare di sforzarsi nel fare le cose che sono state richieste quindi ho abbastanza certezza che i ragazzi arriveranno alla partita pronti per poter disputare una buona partita e fare il nostro risultato”.