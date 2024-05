Fortitudo ancora in corsa: ecco il match con Cento per continuare ad inseguire la salvezza

Alla Fortitudo serviva un'impresa per tornare a sperare nella salvezza e la seconda vittoria consecutiva (per la prima volta in questa stagione) è sicuramente un motivo per riaccendere la speranza. La vittoria contro Nardò non cambia radicalmente la situazione, Chiusi e Roma devono ancora giocare e stanno avanti in classifica e Nardò dista 8 punti ed ancora più distante Cento, avversaria della Fortitudo domani sera, mercoledì 8 maggio alle 20,30 al Palamoncada. La squadra di coach Pilot deve sperare nei risultati negativi delle avversarie e vincere contro Cento, sconfitta in casa contro Latina nella prima giornata della fase salvezza.

Un solo risultato utile per la squadra di Pilot: “Veniamo da due vittorie consecutive ed è la prima volta che ci succede in stagione e dobbiamo assolutamente sfruttare questa sterzata di energia positiva per cercare di recuperare energie fisiche perché ce ne saranno molto poche, non si può preparare una partita in così poco tempo nei minimi dettagli e dovremmo farlo sugli argomenti principali, riguardare la partita contro Cento di qualche mese fa e cercare di non commettere nuovamente gli stessi errori. Speriamo di avere tanto pubblico e cercheremo di tenere viva questa lotta fino all’ultima giornata”.