La Fortitudo pensa alle griglie per i playoff e playout ed è pronta al match con Stella Azzurra

La stagione della Fortitudo Agrigento, dopo qualche scivolone, non è intenzionata a sottovalutare il match di domenica, alle 20:30, contro la Stella Azzurra a Roma, una squadra reduce da tre vittorie casalinghe. Per la squadra di coach Cagnardi, dopo la storica vittoria contro la capolista Cantù, questa partita assume un ruolo importante in vista della seconda parte del campionato che decreta le griglie per i playoff e playout. Alla Fortitudo una vittoria a Roma darebbe una spinta importante verso la matematica salvezza ed altrettanto importante è ritrovare una vittoria esterna che manca dal 23 ottobre 2022 contro la Juvi Cremona. Attualmente la Stella Azzurra occupa l'ultima posizione insieme a Rieti, la Juvi e Monferrato mentre Agrigento si trova quinta a pari merito con Milano.

"Roma è una squadra in ascesa sia come risultati che come qualità di gioco, hanno inserito un giocatore che li ha aiutati ad avere più equilibrio e continuità e il lavoro di Bechi alla lunga si è fatto sentire - ha detto coach Cagnardi - . Il loro cammino casalingo recita 3 vittorie in fila mentre il nostro ruolino esterno ci dice che non siamo ad oggi maturi e pronti, anche nei giocatori più rappresentativi, per strappare una vittoria lontano da Agrigento che manca da tempo. La nostra settimana è stata alternata da buoni momenti e da fasi in cui la vittoria con Cantù si è fatta sentire in termini di appagamento, sta a noi fare un passo in avanti e rimanere affamati e concentrati per ambire a una prestazione che per una squadra come la nostra deve necessariamente nascere dal desiderio".