La Fortitudo torna alla vittoria: battuto Casale Monferrato al PalaMoncada

Serviva una vittoria a tutti i costi e la Fortitudo Agrigento la ritrova tra le mura amiche del Palamoncada, battuta Casale Monferrato 83-66 e conquistati due punti pesanti se pur ancora pochi rispetto al distacco dalle zone alte di classifica. Oggi roster al completo a disposizione, nonostante una settimana febbricitante per alcuni giocatori arriva comunque il recupero di Albano Chiarastella e Jacob Polakovich.

Pronti via e Casale parte subito a razzo con un sonoro 0-7 che fa presagire una domenica difficile, ma sin dal primo timeout la squadra di coach Pilot cambia subito marcia e grazie ad una partita sontuosa di Davide Meluzzi e Nico Morici, determinante in più momenti del match, la rimonta è servita in breve tempo e già nel primo parziale la squadra di Pilot è avanti per 25-18. Troppo pochi i 9 punti per Kelly, miglior marcatore del campionato, per riaprire il match. Il top scorer del match è Lorenzo Ambrosin della Fortitudo con 23 punti e 4 rimbalzi, segue Morici a 16 e gli americani Cohill e Polakovich con 15 punti, quest'ultimo in netta difficoltà con i tiri liberi, un aspetto che la Fortitudo deve migliorare.

Nonostante un piccolo recupero nel terzo quarto ed il riavvicinarsi a -6 Casale non si è mai resa pericolosa per rimontare la partita. Per la Fortitudo si chiude il 2023 al Palamoncada con una vittoria ed ora arrivano due trasferte con Treviglio e Roma, quest'ultima molto importante per la classifica.

Moncada Energy Agrigento - Novipiù Monferrato Basket 83-66 (25-18, 17-15, 17-20, 24-13)

Moncada Energy Agrigento: Lorenzo Ambrosin 23 (5/7, 3/6), Nicolas Morici 16 (3/5, 3/4), Jacob Polakovich 15 (6/9, 0/0), Dwayne Cohill 15 (6/8, 0/3), Davide Meluzzi 11 (2/6, 2/4), Alessandro Sperduto 2 (0/1, 0/1), Albano Chiarastella 1 (0/1, 0/2), Mait Peterson 0 (0/1, 0/0), Edoardo Ronca 0 (0/0, 0/0), Emanuele Caiazza 0 (0/0, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 23 - Rimbalzi: 30 6 + 24 (Jacob Polakovich 12) - Assist: 10 (Albano Chiarastella 3)

Novipiù Monferrato Basket: Dalton Pepper 19 (5/7, 2/7), C.j. Kelly 9 (3/9, 1/6), Niccolo Martinoni 9 (4/9, 0/2), Andrea Calzavara 9 (1/1, 1/4), Abdel Fall 8 (2/2, 1/1), Tommaso Fantoma 5 (1/1, 1/1), Seraphin Kadjividi boussounka 4 (1/1, 0/0), Agustin Fabi 3 (0/1, 1/4), Raffaele Romano 0 (0/0, 0/1), Nicolo Castellino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 29 7 + 22 (Dalton Pepper 7) - Assist: 10 (Agustin Fabi 5)