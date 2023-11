La Fortitudo torna a vincere nonostante l'assenza del capitano Chiarastella: battuto il Latina

Serviva una vittoria e la vittoria è arrivata, la Fortitudo Agrigento batte Latina 88-77 e porta a casa due punti importanti, gli ultimi del girone di andata. Una partita che ha visto Latina partire con il piede giusto e, nonostante qualche scelta arbitrale discutibile, porta la squadra laziale in avanti 21-26 con la Fortitudo che grazie ad Ambrosin e Polakovich ha sempre cercato la rimonta. L'assenza del capitano Albano Chiarastella si fa sentire sia in difesa che nei ricambi ma la sua presenza in panchina ha caricato la squadra e la spinta del pubblico ha sicuramente dato una spinta ai ragazzi di coach Pilot. Molto positiva la prestazione degli americani Polakovich e Cohill, rispettivamente 22 e 14 punti in partita. Per il pivot anche 12 rimbalzi e 1 assist, top scorer del match insieme a Lorenzo Ambrosin, in doppia cifra anche Nico Morici con 10 punti. Decisivo il rientro dagli spogliatoi nel secondo tempo quando Cohill strappa più volte il match in favore di Agrigento e porta la squadra a +9, portato a +11 nel finale di partita quando Agrigento ha tenuto sempre sotto controllo il risultato. Due punti conquistati molto importanti considerando anche le vittorie di Vigevano contro Cantù e di Casale contro Milano, una classifica che a poco a poco si accorcia nonostante il distacco sia ancora ampio. Adesso inizia il girone di ritorno ed inizia con tre partite in una settimana di chi trasferte, a Rieti e Torino con l'infrasettimanale al Palamoncada contro Milano.



Moncada Energy Agrigento - Benacquista Assicurazioni Latina 88-77 (21-26, 15-8, 28-21, 24-22)

Moncada Energy Agrigento: Lorenzo Ambrosin 22 (4/7, 1/4), Jacob Polakovich 22 (8/9, 0/0), Dwayne Cohill 21 (6/15, 2/5), Nicolas Morici 10 (2/3, 2/3), Davide Meluzzi 7 (3/5, 0/3), Mait Peterson 4 (2/2, 0/0), Alessandro Sperduto 2 (1/3, 0/3), Emanuele Caiazza 0 (0/0, 0/0), Albano Chiarastella 0 (0/0, 0/0), Edoardo Ronca 0 (0/0, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 30 - Rimbalzi: 35 9 + 26 (Jacob Polakovich 12) - Assist: 14 (Dwayne Cohill, Nicolas Morici 3)



Benacquista Assicurazioni Latina: Frank Gaines 16 (1/5, 4/13), Alexander Cicchetti 15 (5/8, 0/0), Salvatore Parrillo 12 (0/2, 4/6), Samuele Moretti 11 (3/5, 0/0), Ivan Alipiev 11 (4/5, 1/6), Gabriele Romeo 5 (1/4, 0/2), Borislav georgiev Mladenov 5 (1/1, 1/2), Abdel Fall 2 (0/1, 0/0), Kenneth Viglianisi 0 (0/1, 0/2), Felix Amo 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 17 / 23 - Rimbalzi: 28 7 + 21 (Alexander Cicchetti 7) - Assist: 7 (Samuele Moretti 3)