Fortitudo super, impresa memorabile con la capolista Cantù: battuta 79 a 74

Fortitudo Agrigento vittoriosa contro la capolista Cantù: una prestazione davvero eccezionale grazie ad un approccio alla gara a dir poco perfetto ed un livello di concentrazione altissimo.

E infatti, dopo aver battuto una squadra come Cantù, questa partita non può che rimanere negli annali della pallacanestro siciliana. La Fortitudo Agrigento si è imposta con un 79-74, con una prestazione meravigliosa, soffrendo e rincorrendo per tutto il secondo quarto. Ma al rientro dagli spogliatoi è cambiato tutto, le triple di Grande e Ambrosin, i rimbalzi di Marfo ed il sacrificio di tutto il roster hanno confezionato una prestazione esemplare che porta a casa due punti importanti.

La salvezza non è ancora matematica ma, dopo le due sconfitte in trasferta, era fondamentale vincere, specialmente dopo l'impresa sfiorata a Milano. Nonostante la sofferenza del primo quarto la Fortitudo è riuscita ad essere in vantaggio di un punto conducendo per 17-16. Nel secondo tempo la difesa ha vacillato e l'offensiva di Cantù è stata inarrestabile. Sicura dei propri mezzi e con un parziale di 14-21, la capolista è riescita a portare il match dalla propria parte. Durante la pausa è scattato qualcosa negli spogliatoi: i ragazzi di coach Cagnardi sono tornati in campo con il coltello tra i denti ed il Palamoncada si è trasformato in una bolgia: la Fortitudo ha dominato mandando Cantù in crisi totale. Solidi in difesa e perfetti in attacco, i biancoazzurri hanno avuto la totale fiducia e la spinta del pubblico e non hanno sbagliato un colpo. Nell'ultimo parziale Cantù ha provato a rientrare nel match, ma solo nel finale quando ormai era troppo tardi. Grazie a due tiri liberi di Ambrosin il match si è chiuso con una grande festa. In conferenza stampa coach Cagnardi ha dedicato la vittoria allo storico presidente Salvatore Moncada e all'attuale presidente Gabriele Moncada. Il direttore sportivo Cristian Mayer ha fatto i complimenti a tutti i ragazzi per la prestazione di oggi. Adesso la Fortitudo volerà a Roma contro una squadra in piena fiducia e risultati positivi.

Moncada Energy Agrigento - Acqua S.Bernardo Cantù 79-74 (17-16, 14-21, 30-14, 18-23)

Moncada Energy Agrigento: Lorenzo Ambrosin 25 (7/16, 3/9), Alessandro Grande 24 (7/9, 3/8), Kevin Marfo 14 (4/7, 0/0), Matteo Negri 6 (0/0, 2/2), Cosimo Costi 5 (1/1, 1/2), Daeshon Francis 3 (1/2, 0/2), Albano Chiarastella 2 (1/2, 0/1), Sadio soumalia Traore 0 (0/1, 0/0), Mait Peterson 0 (0/0, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0), Thomas Fernandez 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 - Rimbalzi: 30 6 + 24 (Kevin Marfo 12) - Assist: 18 (Albano Chiarastella 5)

Acqua S.Bernardo Cantù: Roko Rogic 18 (5/6, 2/4), Francesco Stefanelli 17 (2/2, 3/5), Stefan Nikolic 14 (7/11, 0/1), Lorenzo Bucarelli 12 (1/4, 2/4), Giovanni Severini 6 (0/1, 2/3), dario Hunt 4 (2/5, 0/0), Filippo Baldi rossi 2 (1/8, 0/4), Giovanni Pini 1 (0/0, 0/0), Nicola Berdini 0 (0/1, 0/0), Guglielmo Borsani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 13 - Rimbalzi: 32 7 + 25 ( dario Hunt 9) - Assist: 7 (Stefan Nikolic, dario Hunt 2)