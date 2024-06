La Fortitudo dice addio alla serie A2: domenica ultima gara con il Chiusi

Ultima giornata di campionato e anche ultima gara in serie A2 per la Fortitudo Agrigento, ormai retrocessa in serie B.

La formazione agrigentina incontrerà Chiusi domenica alle ore 18 al Palamoncada mettendosi alle spalle un periodo difficile, nonostante le buone prestazioni mostrate in fase salvezza. Anche per Chiusi, costretta alla retrocessione perdendo lo scontro diretto con Nardò, oggi distante 4 punti, la sfida di domenica sarà la passerella finale per molti giocatori in attesa della prossima stagione.

"Ci hanno chiesto di onorare il campionato e lo abbiamo fatto al meglio, a testa alta e con l'atteggiamento giusto - dice il coach Pilot -. Sono contento per come i ragazzi stanno affrontando queste partite e quella di domenica sarà una partita tra due squadre che conoscono già l'esito ma noi non vogliamo sfigurare davanti al nostro pubblico".

Appuntamento domenica alle ore 18 al Palamoncada, diretta su LNP Pass.