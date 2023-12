Basket, la Fortitudo in casa aspetta la Luiss Roma per chiudere il 2023 con una vittoria

La Fortitudo Agrigento prova a chiudere il 2023 con una vittoria: con questo spirito la squadra agrigentina si prepara allo scontro con la Luiss Roma che si terrà domani alle 20:30 al Palamoncada.

Si tratta sostanzialmente di uno scontro diretto, considerando gli 8 punti dei romani ed i 10 della squadra di coach Pilot, reduce dalla sconfitta di Treviglio.

La Luiss Roma non vince dal 6 dicembre contro Vigevano, e ha già perso all'andata contro gli agrigentini.

"Ci prepariamo ad affrontare una gara molto ostica perché la Luiss è un avversario che nonostante abbia solo 8 punti in classifica continua a giocare le partite fino alla fine ed è una squadra molto viva, lo dimostra l'overtime a Cantù spiega il coach Damiano Pilot -. Dobbiamo andare lì consapevoli di quali sono i loro punti di forza sapendo che è una squadra che ha individualità importantissima, quella di Sabin che da quando è arrivato ha cifre mostruose ma è un organico che funziona in toto, è una partita difficile ma per noi conta tanto perché è uno scontro diretto e andiamo lì con l'obiettivo di portare a casa i due punti".