Basket, Domani il derby Fortitudo Agrigento - Virtus Kleb Ragusa

Domani al PalaMoncada, la Fortitudo Agrigento affornta la Virtus Kleb Ragusa nel match valido per la 4a giornata di Serie B.

Dopo la sconfitta di Ruvo di Puglia la Fortitudo vuole reagire per non perdere il treno delle migliori contro la Virtus Ragusa dell’ex Paolo Rotondo. Si torna al Palamoncada in una settimana terribilmente complicata dal punto di vista umano, la scomparsa di Haitem Fathallah che ha colpito non solo la squadra ma una città intera che si è stretta al dolore dei familiari, degli amici e di chi lo ha conosciuto. Sarà omaggiato un ragazzo straordinario e di un’educazione unica, la Fortitudo Agrigento ha deciso così di aprire le porte del Palamoncada a tutti gratuitamente con la possibilità di fare una donazione per realizzare i sogni del ragazzo.

Il match contro Virtus Ragusa andrà in scena domani 24 ottobre alle ore 18, il coach Michele Catalani ha cercato di dare la giusta carica ai suoi ragazzi: “Quella con Ragusa sarà una partita molto particolare per tutto il nostro ambiente perché rappresenterà per tante persone l’occasione per fare un ultimo saluto ad Haitem. Speriamo di essere in tanti al PalaMoncada e che la nostra partita possa essere all’altezza del ricordo di un ragazzo che se ne è andato troppo presto, lasciando un incredibile ricordo in tutte le persone che oggi ne piangono l’ingiusta scomparsa .Per quanto riguarda il campo, sappiamo che ci aspetta una gara complicata, con i nostri avversari reduci da una vittoria dopo un supplementare nel campo di Monopoli ed un inizio di campionato complessivamente molto positivo. Incontriamo una squadra che rispetto alla Supercoppa è cresciuta molto. Dopo aver recuperato appieno Picarelli che è stato assente in alcune fasi del precampionato, adesso la squadra di coach Bocchino può fare affidamento su tanti riferimenti offensivi e soprattutto su giocatori che possono fornire grande duttilità. Per noi sarà fondamentale esprimerci al meglio sotto il profilo difensivo per riuscire a controllare il ritmo della partita. Sappiamo che dobbiamo ancora crescere tanto sotto molti aspetti e questa gara deve segnare un passo avanti i termini di consistenza difensiva”.

Appuntamento al PalaMoncada, palla a due alle 18.00.