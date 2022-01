Serie B: la Fortitudo non si ferma. A Cassino arriva l'undicesima vittoria di fila

Un super Andrea Lo Biondo trascina la Fortitudo Agrigento alla vittoria in trasferta contro la Virtus Cassino e la squadra conquista l’undicesima vittoria consecutiva in campionato.

Dopo la sosta natalizia ed il rinvio a giovedì del big match contro Bisceglie, la squadra di coach Catalani poteva calare l’attenzione, la sosta è stata molto lunga ed i primi due tempi hanno dimostrato una difficoltà nell'approccio rispetto alle ultime partite del 2021.

Il primo parziale ha visto davanti Cassino per 19-13 ed il secondo quarto la Fortitudo ha iniziato a rimettere in sesto la partita. Ma negli spogliatoi qualcosa è cambiato ed il terzo quarto è stato devastante: parziale di 33-14 ed Agrigento non si è fermata più. Oltre ai 25 punti in partita Lo Biondo ha ottenuto anche 10 rimbalzi, li stessi di Chiarastella che mette a segno 14 punti, così come Alessandro Grande.

Ottima prestazione in vista di giovedì quando Bisceglie e la Fortitudo Agrigento si giocheranno il primato in classifica.