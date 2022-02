Serie B: La Fortitudo Agrigento in trasferta a Salerno per continuare a vincere

La Fortitudo Agrigento torna in campo dopo una sosta forzata e riparte dalla trasferta insidiosa contro la Virtus Arechi Salerno, attualmente quarta in classifica a sei punti di distanza ma con un match in più e reduce da una vittoria importante contro Pozzuoli.

La squadra di coach Di Lorenzo è una delle più insidiose del girone e servirà qualcosa in più per continuare l’inarrestabile corsa della Fortitudo Agrigento, arrivata a 15 vittorie consecutive. Chiarastella e compagni, se pur con molte difficoltà nell’ultimo mese, collezionano vittorie su vittorie e adesso tutti vogliono batterla. La squadra di coach Catalani viene da due overtime ma una settimana di stop e questo può essere un punto a favore per ricaricare le batterie e continuare questa corsa incredibile in vista dei playoff e della Coppa Italia.

Domenica 20 Febbraio al Palasport di Salerno alle ore 18.00 sarà una sfida delicata, coach Catalani tiene alta l’attenzione: “Salerno è una squadra di grande livello che ha dimostrato equilibrio, consistenza ed organizzazione nell’arco di tutto il girone di andata. Sappiamo di avere di fronte un avversario di valore che in casa ha sempre avuto un ottimo rendimento, perdendo una sola partita da inizio campionato tra le mura amiche. Dovremo fare molta attenzione, frenare la vena realizzativa dei loro punti di riferimento sul perimetro, a iniziare da Rinaldi e Mennella e contrastare la consistenza del loro gioco interno. Approccio alla gara, controllo del ritmo e fisicità saranno tre fattori che ci potranno permettere di essere competitivi in una sfida molto importante per il nostro percorso”.