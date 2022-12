Una brillante Fortitudo supera Treviglio

La Fortitudo Agrigento in formato gigante domina la partita contro Treviglio con il risultato di 67-54 e conquista due punti d'oro. Un super Kevin Marfo con 20 punti, 10 rimbalzi e 3 assist è l'MVP assoluto del match, la squadra di coach Finelli riesce a rimontare uno svantaggio di 10 punti nel secondo quarto portandosi a -3 ma al rientro dagli spogliatoi la Fortitudo non guarda in faccia nessuno, corre dal primo all'ultimo minuto ed ha un giropalla notevole che manda in tilt totale Treviglio.

Già dal primo parziale si percepiva un impatto offensivo e difensivo importante, un 18-8 che ha lasciato uno spiraglio aperto per gli avversari ma mai in controllo del gioco. I numeri parlano chiaro, da tre punti gli ospiti mettono dentro un solo canestro, pesano le assenze ed il nervosismo di alcuni giocatori, Agrigento tiene salda la testa sulle spalle e non sbaglia più un colpo, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Due punti d'oro conquistati contro uno dei roster più forti del campionato, adesso arriva una trasferta ostica nell'infrasettimanale contro Piacenza e poi Casale Monferrato, la Fortitudo arriva in doppia cifra con 10 punti e adesso non è più una sorpresa ma una realtà concreta di questo campionato. Anche lo stesso coach Finelli a fine partita fa i complimenti al coach Devis Cagnardi ed a tutta la società per il lavoro svolto e per una partita dominata da Agrigento, per lui un po' una bestia nera quando viene in trasferta al Palamoncada. Molto soddisfatto coach Cagnardi che esalta la prestazione difensiva della squadra e l'atteggiamento messo in campo dall'inizio alla fine (Moncada Energy Agrigento).

Agrigento-Treviglio, il tabellino

Moncada Energy Agrigento - Gruppo Mascio Treviglio 67-54 (18-8, 12-19, 24-13, 13-14)

Moncada Energy Agrigento: Kevin Marfo 20 (6/7, 1/2), Daeshon Francis 15 (3/6, 2/2), Lorenzo Ambrosin 12 (4/7, 0/2), Cosimo Costi 7 (2/3, 0/3), Albano Chiarastella 5 (1/4, 1/2), Alessandro Grande 5 (1/6, 1/8), Mait Peterson 2 (1/3, 0/0), Matteo Negri 1 (0/0, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0)

Gruppo Mascio Treviglio: Jason Clark 18 (7/10, 0/6), Eric Lombardi 10 (3/6, 0/0), Pierpaolo Marini 8 (4/8, 0/5), Brian Sacchetti 7 (1/3, 1/3), Lorenzo Maspero 6 (3/4, 0/4), Aleksandar Marcius 5 (2/3, 0/0), Bruno Cerella 0 (0/1, 0/1), Marco Giuri 0 (0/1, 0/3), Soma Abati toure 0 (0/0, 0/0), Santiago Corona 0 (0/0, 0/0)