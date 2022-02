Serie B: La Fortitudo continua a vincere, battuta Ruvo in una sfida piena di emozioni

Una partita emozionante, la miglior difesa contro il miglior attacco ma alla fine vince ancora la Fortitudo Agrigento con il punteggio di 109-107. Questa volta la vittima è una grande squadra come Ruvo di Puglia che, perde in overtime, una partita complessa iniziata con un ritmo incessante e altissimo da parte dei biancoazzurri che conducono i primi due parziali di gioco per 28-23 e 24-15.

La Fortitudo è in pieno controllo del gioco, pochi errori in attacco e prestazione difensiva ottima. Ma arriva un blackout totale nel terzo quarto e Ruvo di Puglia vince 30-19 ribaltando completamente il match. La Fortitudo fatica tantissimo a rialzarsi, il solito Alessandro Grande e le triple di Cosimo Costi tengono in vita la i siciliani costretti a rincorrere fino al minuto finale del match, sotto di dieci punti. Triple contro triple, risposte su risposte ma Agrigento tira fuori il cuore delle grandi occasioni ed è trascinato da un Palamoncada sempre più gremito rispetto ai primi mesi di questa stagione, ed alla fine pareggia e porta il risultato sul 91-91. In overtime, proprio come successo con Molfetta, gestisce bene ogni giocata, Ruvo cede fisicamente e concede qualche errore di troppo, Chiarastella e compagni non si fermano più e la Fortitudo vince 109-107. Negli ultimi secondi succede di tutto ma i ragazzi di coach Catalani vincono e portano a casa due punti pesanti e la quindicesima vittoria consecutiva.

Molto soddisfatto coach Catalani: “Siamo molto contenti perché vincere un match contro una formazione del genere ci dà un ulteriore spinta in avanti. Vanno fatti i complimenti agli avversari e riconoscere i meriti di non aver mollato mai. Sinceramente subire 107 punti non è piacevole, abbiamo avuto un blackout e dobbiamo evitarli, lavoreremo da martedì anche su questo aspetto. Non guardiamo la classifica ma ai prossimi match contro Ragusa e Salerno e trovare una continuità di gioco vista nell’ultimo periodo del match”.

Moncada Energy Agrigento - Tecnoswitch Ruvo di Puglia 109-107 (28-23, 24-15, 19-30, 20-23, 18-16)

Moncada Energy Agrigento: Alessandro Grande 26 (4/8, 5/10), Albano Chiarastella 24 (5/8, 2/5), Cosimo Costi 21 (2/5, 5/6), Andrea Lo biondo 16 (8/9, 0/0), Mait Peterson 12 (5/6, 0/0), Nicolas Morici 8 (3/5, 0/1), Santiago Bruno 2 (1/3, 0/1), Giuseppe Cuffaro 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Umberto Indelicato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 21 - Rimbalzi: 29 7 + 22 (Albano Chiarastella 11) - Assist: 23 (Alessandro Grande 9)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Nikola Markovic 31 (7/8, 5/9), Daniele Merletto 22 (3/5, 5/14), Mattia Mastroianni 17 (3/6, 2/4), Leonardo Ciribeni 15 (4/8, 1/2), Kurt Cassar 9 (1/4, 1/2), Thomas Monina 8 (4/5, 0/0), Gianni Cantagalli 5 (1/4, 1/4), Vittorio Iurilli 0 (0/0, 0/0), Nicola Di terlizzi 0 (0/0, 0/0), Gian marco Sbaragli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 27 - Rimbalzi: 30 9 + 21 (Thomas Monina 7) - Assist: 6 (Nikola Markovic, Daniele Merletto 3)