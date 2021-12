Serie B: La Fortitudo Agrigento in trasferta a Taranto

Decima giornata di campionato per la Fortitudo Agrigento che, dopo sei vittorie consecutive, punta la vetta della classifica nella difficile trasferta di Taranto dove, ad attendere i ragazzi di coach Catalani, ci sarà la CJ Basket Taranto di coach Davide Olive.

Chiarastella e compagni sono chiamati a confermare lo straordinario momento di forma contro una squadra che in casa ha perso solo la prima all'esordio ottenendo poi solo successi.

L’assistente coach Giacomo Cardelli richiama tutti all’attenzione: “Iniziamo un tour de force di 4 partite in 2 settimane, 3 delle quali in trasferta.Sarà fondamentale affrontare una partita alla volta curando ogni minimo dettaglio, sia livello fisico che mentale, per permetterci di arrivare alla partita successiva nelle migliori condizioni.Sabato affrontiamo Taranto, squadra composta da ottimi giocatori costruita per stare nella parte alta della classifica del girone.Per tornare in Sicilia con i 2 punti dovremo essere bravi a limitare il loro attacco e a fermare i loro principali terminali con una prova difensiva attenta ed energica. In attacco dovremo essere bravi a costruire e concretizzare in maniera cinica ogni singolo vantaggio, sapendo che giochiamo in un campo difficile e contro una squadra di assoluto valore”.

Appuntamento al PalaFiom sabato 4 dicembre, palla a due alle 19.00.