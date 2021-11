Basket, La Fortitudo Agrigento ospita Sant'Antimo

La Fortitudo Agrigento alla ricerca della sesta vittoria di fila. I ragazzi di coach Catalani domenica 28, palla a due alle 18.00, al Palamoncada, ospiteranno Sant’Antimo di coach Origlio, reduce da una vittoria casalinga contro Avellino e dopo aver collezionato quattro vittorie e quattro sconfitte. Dunque un match molto importante che metterà alla prova entrambe le squadre e la Fortitudo non vuole perdere il treno verso Bisceglie, attualmente prima in solitaria ed imbattuta, Agrigento rimane salda al secondo posto con 12 punti e tanta voglia di continuare questa striscia vincente. Coach Catalani ha parlato per presentare la sfida:

"Incontreremo a mio avviso una delle migliori squadre del nostro girone, con un roster di livello assoluto e giocatori di grande esperienza. Vogliamo dimostrarci all’altezza, continuando nel nostro percorso di crescita. Sant’Antimo è una squadra talentuosa, il cui inizio di campionato non è stato forse in linea con le aspettative, ma che adesso sta trovando i giusti equilibri e giocando una pallacanestro offensiva di grande qualità. Sarà una partita difficile in cui dovremo gestire il ritmo per non farli correre innescando i loro tiratori, cosa che sanno fare benissimo. Dovremo essere bravi a mettergli un po’ di sabbia negli ingranaggi e ad attaccarli nei loro punti deboli, costringendoli a difendere. Perché se non li fai difendere hanno poi energie fresche per andare in attacco e diventa una squadra difficile da arginare.Il grande talento realizzativo dei loro esterni e la versatilità dei giocatori interni rendono il nostro piano difensivo particolarmente complesso, ma sarà di stimolo per tutti con l’obiettivo di fare un ulteriore passo avanti in termini di intensità e fisicità".