Basket, domani la Fortitudo Agrigento ospita la Virtus Arechi Salerno

Dopo la vittoria contro la Virtus Ragusa, al Palamoncada la Fortitudo Agrigento attende, domani alle 18.00, la Virtus Arechi Salerno per l'incontro valido per la quinta giornata di campionato. I campani sono reduci da due vittorie e due sconfitte, sarà una sfida molto difficile per entrambe le squadre.

Le parole del primo assistente Giacomo Cardelli presenta così la sfida: “Domenica affronteremo al Pala Moncada la Virtus Salerno, squadra già affrontata nel corso della Supercoppa. Arrivano in Sicilia dalla netta vittoria nel derby con Pozzuoli, partita in cui hanno espresso un’ottima pallacanestro sia in difesa, subendo meno di 50 punti, che in attacco con 6 giocatori in doppia cifra. Arrivando a noi, vogliamo sfruttare la seconda partita casalinga consecutiva per trovare la continuità di risultato che fino adesso ci è mancata e sappiamo che, per farlo, dipenderà da noi stessi. La chiave sarà affrontare la partita con la “cattiveria” di chi vuole imporre il proprio gioco sapendo che la nostra difesa dovrà essere l’ancora di salvataggio a cui aggrapparsi nei momenti di difficoltà.Vogliamo e sappiamo di dover continuare a crescere soprattutto in difesa e la partita di domenica, contro una squadra formata da giocatori con ottime qualità offensive, sarà un banco di prova importante per capire se siamo sulla buona strada”. Ottimista anche Cosimo Costi: “Loro la scorsa settimana hanno vinto nettamente contro una squadra che era a punteggio pieno e verranno qui a giocarsi la loro partita in fiducia e con la mente libera. Noi dobbiamo continuare con quanto di buono fatto contro Ragusa ed aggiustare piccole cose che potrebbero rivelarsi determinanti all’interno del match”.