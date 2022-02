Serie B: La Fortitudo Agrigento non vuole fermare la sua corsa. Al Pala Moncada arriva Ruvo di Puglia

La Fortitudo Agrigento a caccia della quindicesima vittoria di fila, una statistica straordinaria, un percorso in continua crescita. L’ultima sconfitta risale al 16 ottobre contro Ruvo di Puglia e proprio la squadra di coach Ponticiello sarà ospite domenica 6 febbraio alle ore 18.00 al Palamoncada. All’andata finì 81-77, la squadra di coach Catalani era in netta costruzione e non dava l’impressione di diventare un rullo compressore. Un girone dopo si sfidano la miglior difesa, quella agrigentina, contro il miglior attacco ed entrambe le squadre vengono da oltre cinque vittorie consecutive, in tutto il campionato come loro solo Vigevano e Cividale negli altri gironi.

La Fortitudo Agrigento domenica scorsa ha staccato ulteriormente Bisceglie portandosi a +4 e +6 su Ruvo di Puglia che giornata dopo giornata recupera punti importanti. Comunque vada domenica la Fortitudo manterrà il primato in classifica ma coach Catalani vuole la massima concentrazione dalla sua squadra ed ottenere altri due punti preziosi:

“Affrontiamo una grandissima squadra, una seria candidata alla vittoria finale e ci teniamo a fare bene. Ruvo in questa prima parte di campionato si è confermata squadra di grande caratura con un roster lunghissimo e tanto talento molto ben distribuito in tutti i reparti. Dovremo essere capaci di alzare da subito l’aggressività difensiva e trovare continuità nella nostra esecuzione offensiva per conquistare una gara che ha tutti i connotati di uno scontro playoff”.