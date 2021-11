Basket, La Fortitudo Agrigento cerca la prima vittoria in trasferta

Squadra in casa Action Now Monopoli

Domenica 7 novembre alle 18.00, la Fortitudo Agrigento cerca la prima vittoria in trasferta. Ad attendere i ragazzi di coach Catalani la Lapietra Monopoli. I pugliesi vengono da due sconfitte consecutive e vorranno riscattarsi di fronte ai loro tifosi.

Trasferta ostica dunque per Agrigento che dovrà sbloccarsi anche lontano dal PalaMoncada se vuole continuare a restare aggrappato al gruppo di testa.

Coach Catalani ha parlato cosi della sfida che aspetta i suoi in terra pugliese domenica: “Dopo il doppio turno casalingo torniamo a giocare lontano dal PalaMoncada per affrontare Monopoli in una gara che ci metterà alla prova sotto il profilo tecnico e mentale. I nostri avversari arrivano da due sconfitte in volata maturate in trasferta e saranno fortemente motivati nel dimostrare, di fronte ai propri tifosi, tutta la loro competitività e combattività. È squadra con ottime individualità, vivace e che gioca un basket molto aggressivo. Hanno esterni creativi e molto produttivi e lunghi versatili con ottime qualità realizzative. Da parte nostra c’è la ferma volontà di giocare una gara continua e matura, coscienti di quali insidie possa celare una partita di questo tipo”.

Appuntamento domenica 7 novembre, palla a due alle 18.00.