Al PalaMoncada esplode la festa. La Fortitudo Agrigento torna in serie A

La Fortitudo Agrigento torna in serie A. La squadra di coach Catalani vince gara cinque della finale playoff al PalaMoncada contro la Sebastiani Rieti e conquista la promozione in Serie A2.

In un PalaMoncada gremito parte forte Agrigento che prova un primo mini allungo con un parziale incoraggiante che dice 22 a 15 alla fine del primo quarto. Nel secondo periodo però, arriva la reazione di Rieti che, sfrutta le difficoltà offensive dei padroni di casa, e ricuce lo svantaggio con un parziale di 13-20.

La ripresa è una battaglia, con la posta in palio che pesa e la gara va avanti punto a punto. La Sebastiani si affida a Contento che dall’arco segna punti importanti. In doppia cifra per la squadra di Finelli Loschi con 14 punti, Stanic 13, DJoa e Contento con 9. Nomi importanti che da soli avrebbero fatto tremare chiunque ma non la Fortitudo spinta da uno straordinario pubblico. Nel finale, quando il pallone ha iniziato a pesare, il fattore-campo e una serie di conclusioni forzate da Rieti, hanno permesso alla Fortitudo Agrigento di condurla in porto e conquistare la promozione in serie A2.

Moncada Energy Agrigento - Real Sebastiani Rieti 63-60 (22-15, 13-20, 17-18, 11-7)

Moncada Energy Agrigento: Alessandro Grande 16 (4/6, 2/6), Nicolas Morici 15 (6/8, 0/4), Lorenzo Ambrosin 10 (2/5, 1/3), Cosimo Costi 9 (2/6, 1/3), Mait Peterson 6 (3/4, 0/0), Andrea Lo biondo 4 (2/3, 0/0), Santiago Bruno 2 (1/1, 0/3), Giuseppe Cuffaro 1 (0/1, 0/0), Albano Chiarastella 0 (0/0, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 35 4 + 31 (Lorenzo Ambrosin 9) - Assist: 9 (Alessandro Grande 3)

Real Sebastiani Rieti: Federico Loschi 14 (0/0, 4/8), Nicolas manuel Stanic 13 (5/11, 1/5), Klaudio Ndoja 9 (1/2, 2/7), Marco Contento 9 (0/1, 3/13), Mario jose Ghersetti 6 (3/6, 0/2), Omar Dieng 5 (1/1, 1/2), Alessandro Piazza 2 (1/2, 0/3), Lorenzo Piccin 2 (0/1, 0/1), Marco Maganza 0 (0/0, 0/0), Zdravko Okiljevic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 7 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Klaudio Ndoja 13) - Assist: 9 (Nicolas manuel Stanic, Marco Contento 3)