La Fortitudo non si ferma più battuta anche Sant'Antimo

Una Fortitudo Agrigento inarrestabile al Palamoncada batte Sant’Antimo con una grande prestazione, una difesa compatta e la solita energia e forza tecnica dei veterani come Grande, Morici e Chiarastella. Per Alessandro Grande, top scorer del match, servivano 21 punti per arrivare il traguardo degli 800 punti da quando è arrivato lo scorso anno ad Agrigento ed il play romano mette a referto esattamente 21 punti.

Già nei primi due parziali la Fortitudo chiude la pratica portandosi avanti di 20 punti. Dopo un calo di prestazione nel terzo gli agrigentini hanno rimesso subito in chiaro le cose in campo e grazie ai punti di Morici, Lo Biondo, Costi e Peterson, insieme ai già citati Chiarastella e Grande, il match viene portato a casa insieme a due punti importanti. Molto soddisfatto il coach Michele Catalani: “Adesso arrivano due trasferte ostiche e vincere oggi era molto importante, specialmente contro una squadra di livello come Sant’Antimo. Li abbiamo incastrati nei nostri ingranaggi ed ha funzionato molto bene la difesa, i ragazzi sono stati molto attenti e non era facile contro di loro. Sono convinto che Sant’Antimo lotterà fino alla fine per le prime posizioni del campionato”.

Moncada Energy Agrigento - Geko PSA Sant’Antimo 79-62 (23-13, 17-8, 19-19, 20-22)

Moncada Energy Agrigento: Alessandro Grande 21 (6/9, 1/5), Nicolas Morici 20 (3/5, 3/5), Albano Chiarastella 13 (6/9, 0/1), Andrea Lo biondo 9 (2/7, 0/1), Mait Peterson 6 (3/4, 0/0), Santiago Bruno 6 (0/0, 1/3), Cosimo Costi 4 (1/2, 0/2), Giuseppe Cuffaro 0 (0/1, 0/1), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/1), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 28 - Rimbalzi: 39 4 + 35 (Albano Chiarastella 16) - Assist: 12 (Alessandro Grande 7)

Geko PSA Sant’Antimo: Riccardo Coviello 18 (2/8, 3/6), Enzo damian Cena 10 (2/7, 1/3), Tarik Hajrovic 8 (4/4, 0/0), Roberto Maggio 7 (2/4, 1/7), Pasquale Battaglia 6 (2/4, 0/2), Ignacio Ochoa 6 (3/10, 0/0), Carlo Cantone 4 (2/3, 0/2), Emanuele Puca 3 (0/0, 1/1), Ognjen Ratkovic 0 (0/0, 0/0), Andrea Sabatino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 - Rimbalzi: 31 3 + 28 (Enzo damian Cena 10) - Assist: 8 (Pasquale Battaglia, Carlo Cantone, Emanuele Puca 2)