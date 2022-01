Serie B: La Fortitudo Agrigento non si ferma più. Battuta anche Bisceglie

La Fortitudo Agrigento non si ferma più, conquista la dodicesima vittoria consecutiva nel recupero del match contro Bisceglie portando a casa due punti pesantissimi e restando da sola prima in campionato.

Arriva una vittoria importante dopo una prestazione brillante, la miglior difesa contro il miglior attacco ed Agrigento vince 62-52 con una grande prestazione del capitano Albano Chiarastella, top scorer con 12 punti, seguito da Morici e Costi con 11 e 10 punti. Bisceglie parte bene ma qualche errore di troppo li porta in svantaggio che non riesce più a recuperare. Anche la Fortitudo sbaglia molto da tre punti ma con maturità, consapevolezza dei propri mezzi e tenendo salda la difesa porta a casa punti importanti in vista del prossimo match, in casa contro Molfetta valido per la prima giornata del girone di ritorno.

Molto soddisfatto il capitano Chiarastella: “Veniamo da 12 vittorie di fila, adesso tutti vogliono vincere con noi e ce la metteranno tutta. All’andata abbiamo perso con Molfetta e ora ci vogliamo prendere la nostra rivincita. Oggi non era una partita scontata, è stata dura ma siamo stati più forti in difesa”. Anche il coach Catalani molto soddisfatto della vittoria: “Concedere solamente 52 punti al migliore attacco del campionato non è cosa da poco, siamo cresciuti tanto e vogliamo continuare a vincere. Ma mancano ancora molte partite e non dobbiamo pensare di aver vinto”.

Moncada Energy Agrigento - Lions Basket Bisceglie 62-52 (16-12, 20-14, 19-17, 7-9)

Moncada Energy Agrigento: Albano Chiarastella 12 (5/10, 0/3), Nicolas Morici 11 (3/7, 1/2), Cosimo Costi 10 (2/4, 2/4), Alessandro Grande 9 (3/9, 1/6), Mait Peterson 7 (3/6, 0/0), Santiago Bruno 5 (1/3, 1/5), Andrea Lo biondo 4 (2/2, 0/0), Giuseppe Cuffaro 4 (1/1, 0/1), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0), Umberto Indelicato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 9 - Rimbalzi: 33 3 + 30 (Albano Chiarastella 10) - Assist: 10 (Alessandro Grande 4)

Lions Basket Bisceglie: Emmanuel Enihe 16 (3/4, 2/5), Simone Giunta 11 (4/8, 0/1), Marcelo Dip 6 (3/4, 0/0), Edoardo Fontana 5 (1/4, 0/6), Marco Giannini 5 (1/6, 1/4), Gabriel Dron 5 (1/2, 1/4), Gianluca Tibs 2 (1/1, 0/0), Davide Vavoli 2 (1/2, 0/1), Filiberto Dri 0 (0/0, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 16 - Rimbalzi: 34 2 + 32 (Emmanuel Enihe 11) - Assist: 5 (Simone Giunta 2)