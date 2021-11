Basket Serie B: Fortitudo Agrigento ospita Avellino

Dopo la prima vittoria in trasferta, la Fortitudo Agrigento vuole continuare la sua marcia davanti ai propri tifosi. Domani, palla a due alle 17.00, arriva al PalaMoncada la Del.Fes Avellino fanalino di coda del girone e fresca del cambio di guida tecnica.

Una partita da non sottovalutare per la Fortitudo che si troverà di fronte una squadra pronta a dare battaglia per cercaredi risollevare le sorti di una stagione partita male.

Queste le parole di Peppe Marchica, assistente allenatore di coach Catalani: “Domenica affronteremo al PalaMoncada la DelFes Avellino che nell’ultima gara disputata, dopo l’avvicendamento in panchina con l’arrivo di coach Giovanni Benedetto, ha dimostrato di essere una formazione estremamente competitiva, uscendo sconfitta contro Salerno al termine di una gara combattutissima, nonostante l’assenza di due pedine importanti quali Spizzichini e Hassan. Avellino può contare su ottime individualità come Basile, Marra, Hassan, Spizzichini, giocatori che hanno grandi qualità realizzative, trovando nei loro 1contro 1 vantaggi per chiudere a canestro.Noi dobbiamo essere bravi a consolidare quanto di buono stiamo facendo in questo periodo sotto il profilo difensivo, senza accontentarsi e sempre con l’obiettivo di migliorare. Giochiamo in casa, vogliamo ritrovare il nostro pubblico che saprà aiutarci in una sfida che, al di là di quello che dice la classifica, sarà impegnativa ed estremamente insidiosa”.