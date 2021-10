Basket, Fortitudo Agrigento - Virtus Arechi Salerno 76 a 65

Una difesa solida trascina la Fortitudo Agrigento alla vittoria contro la Virtus Arechi Salerno 76-65. Un super Albano Chiarastella con 24 punti e 15 rimbalzi è il top scorer del match ed il terzo parziale risulta decisivo. Primi due quarti equilibrati, in cui le squadre si sono affrontate a viso aperto e Salerno ha risposto colpo su colpo terminando sul 30-30 la prima parte di gara. Negli spogliatoi la carica di coach Catalani è arrivata ai suoi ragazzi che subito si fanno strada e con un parziale di 23-9 indirizzano la sfida. Qualche errore di troppo in fase offensiva ha rimesso in partita Salerno ma senza mai essere troppo pericolosa ed Agrigento, grazie anche ai 16 e 15 punti di Grande e Morici, hanno conquistato la seconda vittoria di fila sul campo del Palamoncada. Punti importanti in vista del prossimo match in trasferta.

A fine partita coach Catalani si dice soddisfatto e pronto ad affrontare le prossime partite: “È stata una vittoria molto importante, abbiamo preparato bene il match e l’assenza di Costi ha inciso molto nel nostro gioco ma i ragazzi hanno saputo sfruttare le occasioni giuste nei momenti decisivi del match ed abbiamo concesso poco. Il loro gioco ci ha messo in difficoltà in fase di attacco ma l’importante era portare a casa la vittoria. Adesso vogliamo continuare ad avere risultati positivi e vincere anche in trasferta”.

Moncada Energy Agrigento - Virtus Arechi Salerno 76-65 (11-11, 19-19, 23-9, 23-26)

Moncada Energy Agrigento: Albano Chiarastella 24 (5/7, 4/6), Alessandro Grande 16 (5/8, 2/7), Nicolas Morici 15 (3/8, 2/6), Santiago Bruno 6 (0/1, 2/5), Mait Peterson 6 (2/3, 0/0), Andrea Lo biondo 5 (1/1, 1/1), Giuseppe Cuffaro 4 (0/1, 1/1), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0), Umberto Indelicato 0 (0/0, 0/0), Cosimo Costi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 12 - Rimbalzi: 34 6 + 28 (Albano Chiarastella 15) - Assist: 13 (Albano Chiarastella, Alessandro Grande 4)

Virtus Arechi Salerno: Vladimir Rajacic 14 (7/10, 0/1), Niccolò Rinaldi 12 (2/5, 2/4), Mattia Coltro 9 (3/7, 0/1), Leonardo Marini 7 (2/5, 0/1), Marco Mennella 6 (0/2, 2/5), Luigi Cimminella 6 (0/1, 2/2), Andrea Valentini 6 (2/6, 0/0), Antongiulio Bonaccorso 3 (0/0, 1/4), Emanuele Caiazza 2 (1/2, 0/1), Raffaele Romano 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 10 / 11 - Rimbalzi: 27 4 + 23 (Vladimir Rajacic 6) - Assist: 5 (Mattia Coltro 2)