Fortitudo Agrigento: abbonamenti e biglietti per la stagione 2023/2024

Con l'avvio della nuova stagione della serie A2 del Basket italiano, Il futuro della Fortitudo Agrigento si presenta pieno di possibilità e sfide da affrontare. Grazie all'offerta di ShopToday, sarà possibile seguire il percorso della squadra nel corso della Serie A2 Girone Verde a un prezzo vantaggioso, e vedere come si sviluppa questa nuova stagione ricca di emozioni e promesse sul campo da basket.

Con una nuova generazione di talentuosi giocatori e una base di tifosi appassionati, il club Fortitudo Agrigento guarda avanti con speranza e determinazione. Acquista il Voucer Biglietto o il Voucer Abbonamento presso ShopToday, e presentalo in biglietteria per convertirlo in biglietto o abbonamento e accedere al PalaMoncada. Il Voucher Biglietto è valido per la data scelta della partita selezionata, mentre il Voucher Abbonamento è valido per tutte le partite in casa della stagione 2023-2024.

Calendario della stagione 2022/2023