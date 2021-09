Basket, Fortitudo: buona la prima con il Ragusa, si lavora in vista del campionato

“Ricominciamo da dove abbiamo lasciato - commenta Ale Grande -. In questi giorni dobbiamo valutare la nostra condizione fisica"

Prima amichevole di stagione per la Fortitudo Agrigento. I biancazzurri, in amichevole, hanno affrontato la Ragusa dell'ex Paolo Rotondo scendendo in campo senza Costi e Lo Biondo.



Coach Michele Catalani ha avuto la possibilità di provare diverse soluzioni tattiche. Prossimo appuntamento il 4 settembre a Trapani per un nuovo test in vista del primo appuntamento ufficiale di Super Coppa.



“Ricominciamo da dove abbiamo lasciato - commenta Ale Grande -. In questi giorni dobbiamo valutare la nostra condizione fisica. I nuovi arrivati? Hanno voglia di lavorare, hanno un atteggiamento importante. Potranno aiutarci a migliorare”.