Basket: La Fortitudo Agrigento non si ferma più, espugnata Reggio Calabria

La Fortitudo Agrigento è in un momento d’oro, conquista la quinta vittoria consecutiva e porta a casa due punti pesanti contro una delle dirette concorrenti, la Pallacanestro Viola, 76-81 il finale.

Una partita molto combattuta al Pala Calafiore con l’inizio in salita per gli agrigentini e poi la rimonta con cuore e determinazione che ha portato la squadra di coach Catalani a dominare il secondo parziale di gioco con un perentorio 15-32. Immenso Alessandro Grande, autore di 27 punti ed il solito Albano Chiarastella che già nel primo parziale era in doppia cifra. A fine partita in doppia cifra andranno anche Cosimo Costi, rientrato in ottima forma dopo l’infortunio, e Santiago Bruno.

La Viola subisce il colpo e cerca di recuperare nel terzo parziale ma recupera un solo punto. Nel quarto periodo tira fuori un gran carattere ed inizia ad inanellare una serie di canestri consecutivi fino al meno cinque. I biancoazzurri rialzano la testa in tempo e allungano nel finale grazie ai colpi di Grande e Chiarastella e conclude il match 76-81 restando seconda in classifica con 12 punti dietro l’imbattuta Bisceglie.

Pall. Viola Reggio Calabria – Moncada Energy Agrigento 76-81 (21-16, 15-32, 19-18, 21-15)



Pall. Viola Reggio Calabria: Amar Balic 25 (3/5, 6/11), Yande Fall 13 (5/9, 0/0), Bruno giuseppe Duranti 11 (4/8, 1/1), Franco Gaetano 11 (4/8, 0/0), Federico Ingrosso 10 (2/5, 1/6), Fortunato Barrile 6 (1/1, 1/1), Amar Klacar 0 (0/2, 0/5), Alberto Besozzi 0 (0/0, 0/0), Vittorio Lazzari 0 (0/0, 0/0), Fabio lorenzo Freno 0 (0/0, 0/0), Samuele andrea Valente 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 35 8 + 27 (Yande Fall, Franco Gaetano 10) – Assist: 17 (Amar Balic, Federico Ingrosso 5)

Moncada Energy Agrigento: Alessandro Grande 27 (6/10, 4/9), Albano Chiarastella 14 (7/8, 0/3), Cosimo Costi 12 (0/1, 2/5), Santiago Bruno 10 (2/3, 2/6), Mait Peterson 6 (3/3, 0/0), Andrea Lo biondo 6 (3/3, 0/3), Nicolas Morici 4 (1/6, 0/2), Giuseppe Cuffaro 2 (1/2, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0), Umberto Indelicato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 37 7 + 30 (Cosimo Costi 11) – Assist: 13 (Alessandro Grande 5)