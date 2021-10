Basket serie B, Moncada energy Agrigento - Meta Formia 101 a 43

Prima vittoria stagionale per la Fortitudo Agrigento. Davanti ai suoi tifosi, al PalaMoncada gli agrigentini travolgono la Meta Formia 101 a 43. Partita senza storia con la Fortitudo che ha sempre condotto agevolmente. Per gli ospiti grossi problemi nel trovare la via del canestro come dimostrano i soli 43 punti messi a referto.

Moncada Energy Agrigento - Meta Formia 101-43 (23-15, 29-4, 19-18, 30-6)

Moncada Energy Agrigento: Alessandro Grande 20 (3/3, 4/7), Albano Chiarastella 13 (3/9, 1/3), Nicolas Morici 13 (5/10, 1/1), Santiago Bruno 12 (0/0, 4/6), Andrea Lo biondo 9 (2/4, 1/2), Mait Peterson 8 (2/2, 0/1), Luca Bellavia 8 (1/1, 1/2), Giuseppe Cuffaro 5 (1/3, 1/1), Nicolas Mayer 5 (0/2, 1/1), Cosimo Costi 4 (1/3, 0/5), Sadio soumalia Traore 4 (2/3, 0/0), Umberto Indelicato 0 (0/1, 0/1)

Tiri liberi: 19 / 20 - Rimbalzi: 41 12 + 29 (Albano Chiarastella 11) - Assist: 21 (Alessandro Grande 6)

Meta Formia: Gabriele Scianaro 13 (2/4, 3/5), Leonardo Di dio 12 (5/7, 0/8), Niccolò Lurini 8 (1/10, 1/6), Nemanija Dosic 3 (1/2, 0/0), Federico Schivo 2 (0/3, 0/1), Francesco Sforza 2 (1/1, 0/1), Francesco Valente 2 (1/4, 0/0), Stefano Fontanella 1 (0/0, 0/0), Jacopo Tartaglione 0 (0/0, 0/0), Simone Farina 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 14 - Rimbalzi: 27 6 + 21 (Niccolò Lurini, Nemanija Dosic 7) - Assist: 5 (Gabriele Scianaro, Niccolò Lurini, Nemanija Dosic, Federico Schivo, Francesco Sforza 1)