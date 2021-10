Basket serie B, esordio amaro per la Fortitudo Agrigento

Esordio amaro per la Foritudo Agrigento. I siciliani escono sconfitti dal PalaPoli di Molfetta 73 a 65. I padroni di casa della Pavimaro Molfetta si aggiudicano una sfida molto combattuta ed equlibrata fino a pochi secondi dalla sirena. La Fortitudo parte bene riuscendo a trovare con buone percentuali la via del canestro e riuscendo a reggere bene in difesa (15-22). Nel secondo quarto però, padroni di casa reagiscono e ribaltano la sfida con un secondo parziale da 25 a 11.

Nella ripresa la partita resta equlibrata, con la Fortitudo che nella ripresa reagisce e rimane agganciata alla Pavimaro, grazie anche a un quarto da soli 13 punti dei padroni di casa, 53 a 50 il terzo parziale. I pugliesi, però non si scompongono e nell'ultima frazione ritornano a fare canestro e grazie ad una solida difesa portano in porto la sfida, alla sirena il risultato finale è 73 a 65.

Pavimaro Molfetta - Moncada Energy Agrigento 73-65 (15-22, 25-11, 13-17, 20-15)

Pavimaro Molfetta: Francesco Infante 21 (10/17, 0/0), Guido Scali 18 (2/4, 4/5), Maurizio Tassone 11 (3/8, 1/5), Matteo Bini 10 (3/8, 1/4), Francesco Villa 9 (1/3, 0/5), Andrea Epifani 4 (1/1, 0/0), Simone Mentonelli 0 (0/0, 0/1), Giuseppe pio Sasso 0 (0/0, 0/0), Davide Mezzina 0 (0/0, 0/0), Sabit Kodra 0 (0/0, 0/0), Silvio Caniglia 0 (0/0, 0/0)

Moncada Energy Agrigento: Albano Chiarastella 21 (6/9, 3/4), Alessandro Grande 13 (3/6, 2/6), Andrea Lo biondo 11 (4/9, 0/3), Nicolas Morici 9 (3/8, 1/6), Cosimo Costi 6 (0/4, 0/1), Giuseppe Cuffaro 5 (1/1, 1/1), Mait Peterson 0 (0/1, 0/1), Luca Bellavia 0 (0/1, 0/0), Umberto Indelicato 0 (0/0, 0/0), Santiago Bruno 0 (0/0, 0/0)