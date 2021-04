Basket, la Fortitudo mastica amaro: vince Bakery Piacenza

Dopo 15 vittorie di fila si interrompe a Piacenza la striscia di vittorie consecutive. La “Effe” allenata da coach Catalani si arrende contro un Piacenza ben organizzato. L'inizio, si apre, con un abbraccio tra Campanella e Catalani. I due allenatori, oggi rivali sul campo, ma amici fuori il parquet.

Al pronti via, la Fortitudo, subisce tanto, forse troppo. Il primo quarto è da rivedere. I biancazzurri perdono undici palloni ed i padroni di casa “giganteggiano”. Nel primo quarto Veronesi e compagni mettono a segno solo 11 punti. Nel secondo periodo, Agrigento, cambia faccia. Coach Catalani mette Costi in campo ed il centro lo “ringrazia” con una serie di giocate utili. I biancazzurri ingabbiano Piacenza e mettono sul parquet un parziale di 10 a 0. Grande aggancia il momentaneo 22-22. Piacenza non molla un centimetro e trova punti buoni con uno dei migliori in campo, ovvero Sacchettini. Anche il secondo quarto è chiuso in avanti dai padroni di casa.

Nel terzo quarto i biancazzurri provano a ribaltarla ma la difesa di Piacenza è attenta. La partita è combattuta ed i ritmi sono altissimi. Saccaggi trova una tripla e si porta ad una sola lunghezza da Piacenza. La partita prova a cambiare padrone ma è ancora la squadra si Campanella a chiudere in avanti. Nell'ultimo periodo il capitano, Albano Chiarastella suona la carica e prova la risalita. E’ Ragagnin a tentare la tripla ma trova il ferro. Piacenza mette il turbo, alza la difesa ed Agrigento paga a caro prezzo gli errori commessi. Il big match della B va alla squadra di coach Campanella. La partita termina con il punteggio di 73 a 63.

Il tabellino

Bakery Piacenza - Moncada Energy Group Agrigento 73-63 (21-11, 19-22, 16-14, 17-16)

Bakery Piacenza: Perin 17 (6/11, 1/7), Sacchettini 17 (8/14, 0/0), Planezio 11 (1/4, 3/6), Vico 6 (1/5, 0/2), Udom 6 (1/2, 0/3), Czumbel 5 (0/0, 1/1), De zardo 4 (2/2, 0/1), Birindelli 4 (2/7, 0/0), Edoardo Pedroni 3 (0/0, 1/1), Nicolò Guerra 0 (0/0, 0/0), Zakaria El agbani 0 (0/0, 0/0) All Campanella

Tiri liberi: 13 / 17 - Rimbalzi: 23 6 + 17 (Marco Planezio 7) - Assist: 15 (Sebastian Vico 5)

Moncada Energy Group Agrigento: Rotondo 16 (7/13, 0/0),Saccaggi 12 (0/3, 4/6), Chiarastella 11 (5/10, 0/2), Grande 10 (3/4, 0/3), Costi 10 (2/3, 2/3), Veronesi 2 (1/1, 0/3), Ragagnin 2 (1/2, 0/1), Cuffaro 0 (0/0, 0/0), Peterson 0 (0/0, 0/0), Tartaglia 0 (0/0, 0/0). All Catalani

Tiri liberi: 7 / 9 - Rimbalzi: 41 9 + 32 (Paolo Rotondo 12) - Assist: 14 (Paolo Rotondo, Albano Chiarastella 3)