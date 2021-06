Scivolone della Fortitudo, i padroni di casa dominano la gara 2 della finale play off

Il black out della squadra del coach Catalani è maturato dopo la vittoria in gara 1 e, in precedenza, dopo una lunga serie vinta contro Omegna

Chiusi, in modo rocambolesco, riapre la serie. In gara 2, della finale play off, Agrigento si perde ed i padroni di casa - per più metà gara - fanno ciò che vogliono. Il black out della squadra di coach Catalani è maturato dopo la vittoria in gara 1, ed in precedenza, dopo una lunga serie - vinta - contro Omegna.

In partita, coach Catalani, ha schierato Andrea Saccaggi. Nel primo quarto, i biancazzurri, hanno tenuto il ritmo: poi il black out nel secondo e nel terzo quarto. Chiusi ha imposto ritmo e canestri. Mei non sbaglia e Criconia fa lo stesso. Tiri sbagliati e tante cose da rivedere, i biancazzurri si perdono e Chiusi fa la voce grossa.

L’ultimo a mollare è Giovanni Veronesi, la sua tripla accende le speranze, ma non è così. I padroni di casa riaprono la serie (1-1) e vincono un match più che mai delicato. Chiusi si impone con il punteggio di: 83 a 49. Gara 3 si giocherà venerdì 18 giugno al PalaMoncada.

Umana San Giobbe Chiusi - Moncada Energy Group Agrigento 83-49 (21-15, 23-9, 26-8, 13-17)

Umana San Giobbe Chiusi: Criconia 17 (1/3, 4/9), Mei 14 (1/2, 4/9), Fratto 9 (3/6, 0/2), Raffaelli 9 (3/4, 1/4), Bortolin 8 (4/6, 0/0), Carenza 8 (1/2, 1/4), Pollone 7 (2/2, 1/2), Minoli 5 (1/1, 1/1), Zanini 4 (2/2, 0/0), Berti 2 (1/2, 0/1), Mihaies 0 (0/2, 0/0), Nespolo 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 9 / 11 - Rimbalzi: 41 6 + 35 (Luca Pollone 8) - Assist: 20 (Nicola Mei 5)

Moncada Energy Group Agrigento: Veronesi 12 (1/4, 2/6), Chiarastella 10 (1/3, 0/2), Grande 7 (1/6, 0/5), Saccaggi 5 (1/5, 1/5), Peterson 5 (1/3, 0/0), Costi 4 (2/2, 0/1), Ragagnin 4 (0/0, 1/3), Rotondo 2 (1/2, 0/0), Cuffaro 0 (0/1, 0/2), Andrea 0 (0/2, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 23 - Rimbalzi: 28 5 + 23 (Albano Chiarastella 6) - Assist: 5 (Giovanni Veronesi 2).