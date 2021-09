Pentathlon lanci estivi, Parolino incoronata campionessa regionale

Nuovo importante risultato per l'atleta agrigentina Giusi Parolino, che lo scorso 25 settembre ad Enna è stata incoronata campionessa regionale di Pentathlon lanci estivi. L'atleta pluripremiata qualche settimana fa a Rieti ha conquistato l'undicesimo titolo di campionessa italiana e la medaglia d'oro nel lancio del giavellotto.

"Credo che questa gara concluda il mio anno agonistico 2021 ricco di tanti risultati, record e soddisfazioni, ricordiamo tra le tante vittorie anche il titolo di campionessa italiana lanci lunghi invernali conquistato a marzo 2021 - spiega Parolino - sono contenta per questa gara e soprattutto per il risultato ottenuto in una difficile disciplina come il martello con maniglia corta. Per motivi personali ho deciso di non partecipare ai Campionati Italiani di pentathlon lanci che si disputeranno ad Enna la prima decade di ottobre di quest'anno".