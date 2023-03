Lancio del giavellotto: quattordicesimo titolo di campionessa italiana per Giusi Parolino

Giusi Parolino, atleta agrigentina della Milone Siracusa, conquista la medaglia d'oro e porta a casa il suo quattordicesimo titolo di campionessa italiana di lancio del giavellotto.

Da giovedì a domenica scorsi si sono disputati al campo "Italico Conti" di Ancona i campionati italiani lanci lunghi invernali. Iscritti 1467 atleti, in rappresentanza di 368 società. Presenti molti atleti siciliani: Giusi Parolino, con 28,56 metri, ha conquistato la medaglia d'oro con un vantaggio di 7,54 metri dalla seconda classificata, portando a casa il suo quattordicesimo titolo di campionessa Italiana.

"Sono contenta - commenta l'atleta - di aver portato a casa una medaglia d'oro in una competizione resa molto complicata dal vento. La dedico al grande coach Emanuele Serafin e alla mia socia Stefania Condorelli per tutti i sacrifici che fa per me".