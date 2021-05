Grand prix interregionale di Enna, Giusi Parolino al primo posto

La giavellottista agrigentina Giusi Parolino, della scuola di atletica leggera Catania, con 784 punti (m.29,76) si classifica prima al grand prix interregionale di Enna.

Nella stessa giornata l'atleta si classifica prima anche nel getto del peso con 773 punti. "Dedico questo risultato al sindaco Franco Miccichè - ha detto - per la grandissima disponibilità e per tutto quello che sta facendo per me".

Continua il 2021 fortunato per Giusi Parolino che ha già aggiunto al suo palmares diverse vittorie regionali e sopratutto, a marzo, a Viterbo, ha conquistato un nuovo titolo di campionessa italiana.