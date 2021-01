Atlete positive al Covid 19, rinviata la partita tra la Pallavolo Aragona e l’Amando Volley,

La squadra biancoazzurra, dunque, tornerà in campo nella terza giornata di campionato con la sfida alla Pvt Modica

La Seap Dalli Cardillo Aragona fa sapere che la partita contro l’Amando Volley, valida per la seconda giornata di andata della prima fase del campionato nazionale di Serie B1, girone E2, è stata rinviata dalla Federazione Italiana pallavolo a data da destinarsi dopo che il Santa Teresa di Riva ha riscontrato tre casi di positività nel suo gruppo squadra.

Il derby siciliano si sarebbe dovuto giocare sabato 30 gennaio, alle 18, a Letojanni. La formazione santateresina ha già chiesto e ottenuto lo spostamento della prima gara di campionato sul campo dell’Akademia S. Anna Messina. Informato preventivamente, in attesa che la società peloritana ricevesse riscontri in merito da parte della Federazione, il presidente della Seap Dalli Cardillo Aragona Nino Di Giacomo ha immediatamente accettato la richiesta dell’Amando Santa Teresa di Riva.

La squadra biancoazzurra, dunque, tornerà in campo nella terza giornata di campionato con la sfida alla PVT Modica, in calendario sabato 6 febbraio, alle ore 18, al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento. Nel frattempo, la formazione aragonese ha ripreso gli allenamenti, alternando sedute di lavoro in sala pesi al mattino ed esercizi tecnico tattici nel pomeriggio al Palanicosia di Agrigento.