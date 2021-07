Campionati italiani di atletica leggera, primo posto per Giusi Parolino nel lancio del giavellotto

Lo stadio Olindo Galli di Tivoli ha ospitato la grande rassegna nazionale di atletica leggera che ha visto 24 societa? protagoniste della finale dei Campionati italiani master su pista, maschili e femminili.

L' agrigentina Giusi Parolino, atleta della Sal Ct, con il risultato di 30,88 metri, si classifica prima di categoria nella gara di lancio del giavellotto oltre a conquistare 97 punti su 100 che la posizionano ai vertici della gradutoria femminile di specialia?.

Non e? da meno il risultato ottenuto dalla stessa atleta nel lancio del peso che, con 9,14 metri, ottiene 89 punti su 100.

"Questi campionati - ha detto Giusi Parolino - sono stati una bella occasione per ritrovare e riabbraciare tanti amici. Il terribile caldo e la mancanza di posti di ristoro, ha reso difficile tutte le competizioni, ma alla fine abbiamo portato a casa un bel risultato; sono soprattutto contenta per aver contribuito, con i miei punteggi, a far ottenere un bel risultato al mio Club.

I miei complimenti agli atleti siciliani presenti in gara e in modo particolare alla mia compagna di squadra Antonella Esposito (allenata dal coach Emanuele Gallo) per aver stabilito, con 4,25 metri, il nuovo record siciliano nel salto in lungo F50 e sopratutto le mie congratulazioni e la mia stima vanno alla nostra stella siciliana, la bravissima Lucia Pollina (che da qualche anno gareggia per La Fratellanza 1874) per aver ottenuto una delle migliori prestazioni Nazionali di questi CDS, vincendo come sempre i 400 metri piani e gli 800 metri e per aver disputato una brillante frazione nella 4x400".

Il prossimo importante appuntamento sara? nel mese di settembre in occasione dei Campionati Italiani individuali estivi.