Aspiranti arbitri, in 19 passano il test: esulta l'Aia della città

Giornata da ricordare per 19 giovanissimi aspiranti arbitri. L'esame per diventare direttori di gara è stato fatto tramite quiz online. La coommissione è stata preceduta da Antonino Sciabarra, in rappresentanza del presidente Michele Cavaretta coadiuvato dal presidente di Sezione Gero Drago, dal vice presidente Antonino Costanza e dal segretario Lillo Giardina.

"La bella notizia - fanno sapere dal direttivo - è che la media età dei nuovi colleghi è di 17 anni ( giovanissima ) e che hanno superato l’esame anche tre ragazze".

Questi i nomi dei nuovi arbitri :

-Carità Francesco

-Carlisi Evelyn

-Castellano Salvatore

-Casuccio Carmelo

-Coraggioso Giorgia

- Dinaro Annalisa

-Di Pasquale Vincenzo

-Di Vita Vincenzo

- Fiore Leandro

-Furno’ Alberto

-Gammacurta Pietro

-Gueli Calogero

-Licata Giuseppe

-Magri’ Vincenzo

-Marotta Cristian

-Provenzano Luigi

-Restivo Carmelo

-Sabatini Gioacchino

- Turone Raffaele .