Volley, la Rizzotti Design Catania batte la Seap Dalli Cardillo Aragona 3 - 2

La Seap Dalli Cardillo Aragona cede sul campo della Rizzotti Design Catania.

La formazione agrigentina, nonostante abbia giocato una buona gara, ha pagato alla fine i tanti errori in ricezione, in battuta e la troppa discontinuità nel gioco d'attacco. A nulla è valso l'ottimo secondo set. La Seap Dalli Cardillo Aragona subisce quindi la seconda sconfitta in campionato. Con il punto conquistato le aragonesi salgono in classifica a quota 9 punti e mercoledì prossimo affronteranno in trasferta l'Amando Volley Santa Teresa di Riva dell'ex Melissa Donà per il recupero della seconda giornata di andata.

Il tabellino dell’incontro:

RIZZOTTI DESIGN CATANIA: Pezzotti 8, Muzi 26, Oggioni 9, Messaggi 12, Compagnoni 8, De Luca 1, Bonaccorso 1 (L), Minervini 0, Lombardo n.e., Musumeci n.e., Agbortabi 4, Conti 0. All.: Marco Relato

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA: Caracuta 2, Stival 24, Borelli 10, Murri 5, Cappelli 11, Vittorio (L), Moneta 12, Beltrame 2, Ruffa 0, Dell’Amico 0. All.: Massimo Dagioni

Arbitri: 1° Giovanni Rizzica di Lamezia Terme e Martina Scavelli di Catanzaro

NOTE: Muri Aragona 12, Catania 11. Ace Aragona 4, Catania 6. Err. battuta Aragona 13, Catania 10. Err. azione Aragona 12, Catania 18. Attacco Aragona 31%, Catania 31%. Ricezione Aragona 36% (14% perfetta), Catania 55% (27% perfetta).