Colpo di mercato della Seap Dalli Cardillo: arriva una nuova schiacciatrice

Nuovo colpo di mercato della Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona per rafforzare ulteriormente la rosa di giocatrici a disposizione di coach Massimo Dagioni per l'impegnativo campionato di Serie B1. Il presidente Nino Di Giacomo ha raggiunto l'accordo con la schiacciatrice Allison Beltrame, classe 1998, alta un metro e 82 centimetri, originaria di Turriaco, un paesino in provincia di Gorizia, proveniente dal Martignacco in serie A2. Una giovane atleta di prospettiva che sicuramente darà un valore in più alla squadra. Allison Beltrame ha iniziato a giocare a pallavolo con l'Asd Pallavolo Pieris per poi passare al settore giovanile della Pallavolo Fiumicello. Subito dopo indossa la maglia Under 16 del Chions Fiume Volley fino al debutto in Serie B2. Nella stagione 2017/2018 approda a Martignacco in Serie B1, dove vince il campionato e la Coppa Italia di categoria. Riconfermata dal Martignacco, rimane per due stagioni di fila in Serie A2. Il nuovo acquisto della Seap Dalli Cardillo Aragona, Allison Beltrame, sarà a disposizione di coach Massimo Dagioni da lunedì 5 ottobre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco le prime parole della nuova schiacciatrice biancazzurra: "A settembre è arrivata la chiamata della Seap Dalli Cardillo Aragona. Lusingata del loro interesse non ho potuto farmi sfuggire questa opportunità. La società ha le idee chiare e un progetto molto ambizioso, offrendo alle proprie atlete un ambiente organizzato di altissimo livello in cui poter crescere. Non vedo l’ora di raggiungere le mie compagne e lo staff, e di cominciare a lavorare assieme a loro per perseguire i nostri obiettivi. Sarà un anno intenso e noi lotteremo su ogni palla per regalare alla società e ai nostri tifosi grandi emozioni".