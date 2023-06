Una vita per lo sport e per la cronaca: un memorial per ricordare Tonino Butera

Una partita per ricordare il giornalista e dirigente sportivo di Aragona Tonino Butera: si è svolta ieri al campo comunale "Bruccoleri" di Favara la finale del memorial per la categoria under 17.

La manifestazione è stata voluta dalla Figc-delegazione di Agrigento e dal presidente Angelo Caramanno. "Giornalista e uomo di sport, scomparso lo scorso ottobre, Tonino Butera - si legge in una nota degli organizzatori - ha contributo alla formazione di un’importante società sportiva quale è l’Asd Aragona e riportato la collettività e la comunità ad appassionarsi allo sport e ai suoi valori. E’ stato prima dirigente societario e poi dirigente federale e ha riportato insieme alla dirigenza dell’ASD Aragona e all’amministrazione comunale, lo stadio Totò Russo ad aprirsi alle grandi manifestazioni sportive".

Il memorial ha visto sfidarsi le società Athena e Città di Ribera, con la vittoria per la prima squadra. Numeroso il pubblico sugli spalti. All'iniziativa, insieme ai familiari di Tonino Butera, hanno preso parte il coordinatore regionale del settore giovanile scolastico Stefano Valenti, il presidente della Lega nazionale dilettanti di Agrigento Angelo Caramanno e il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino.