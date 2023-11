Volley, serie C: esordio positivo per Sciacca, successo contro Monreale

Esordio con un netto successo per il Volley Club Sciacca nel girone A del campionato di serie C maschile di pallavolo.

L'unica compagine agrigentina che prende parte al massimo torneo regionale si è imposta per 3 a 0 sul New Gica Monreale, con i parziali di 25-16, 26-24 e 25-11.

Nell'accogliente impianto messo a disposizione dall'istituto comprensivo Mariano Rossi in attesa del completamento dei lavori al Palatenda “Nino Roccazzella”, i ragazzi di Enzo Graffeo sono sempre stati in vantaggio ed hanno rischiato qualcosa nel secondo parziale, quando hanno avuto un leggero calo.



Una vittoria di buon auspicio per un torneo che sembra avere un livello tecnico più elevato rispetto agli scorsi anni. Prossimo turno sabato 11 novembre alle ore 17 ad Erice contro l'Entello.Nella D femminile, pur con qualche assenza importante, la squadra femminile del Volley Club Sciacca ha dovuto cedere l'intera posta sul campo del Palermo Mondello, con parziali di 25-19, 25-21, 16-25, 25-10. Prossimo turno esordio in casa sabato 11 novembre alle ore 17 contro il Terrasini.