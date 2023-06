Tennis e padel, al trofeo “Travelgate” a Pollina il podio è tutto agrigentino

Conclusa l’edizione numero 25 del trofeo “Travelgate” di di tennis e padel che quest’anno, per la prima volta, si è svolto al resort di Pollina, a pochi chilometri da Cefalù. Si tratta di un doppio torneo di padel e tennis. Quello di padel si è disputato con l’ormai consueta formula dei due tabelloni: uno maschile e uno femminile e poi la finalissima col doppio misto che ha assegnato i titoli. Ad imporsi è stata la coppia formata da Dino Boris Tulone e Claudia Sollano su Francoise Rotolo e Daniela Moschiera.

I vincitori, come da tradizione, oltre alle targhe si sono aggiudicati un voucher per la partecipazione alla prossima edizione del torneo. Nel tennis si è invece imposta la coppia formata dal veterano Alfredo Collura e dal giovane Mirko Carlino che in una finale molto equilibrata ha battuto il duo composto da Luigi Dettori e Giorgia Carlino. Soddisfatto l’organizzatore del torneo,Gero Bellavia, che ha ringraziato tutti i partecipanti dando appuntamento al prossimo anno.