Nuoto, ciclismo e corsa a Sciacca: tutto pronto per la nuova tappa del Sicily International Triathlon

Nuovo appuntamento con il Sicily International Triathlon in programma il 15 Maggio a Sciacca su distanza media. Gli atleti nuoteranno per circa 2 chilometri nelle acque limpide di lido Sovareto per dirigersi verso la zona cambio. Da qui proseguiranno con la frazione di ciclismo: un unico giro di 90 chilometri su um percorso veloce e impegnativo, caratterizzato da un paesaggio unico nel suo genere tra i rinomati vigneti di Menfi. Infine la corsa: 21 chilometri in un percorso multilap da compiere 3 volte all’interno del parco di Sciaccamare e nelle vie limitrofe.

Tra i partecipanti figura Lilli Gelmini, vincitrice dello scorso anno, decisa a bissare il successo. “L’area - spiega Andrea Rosa, organizzatore dell’evento - si presta a diventare una meta abituale per atleti italiani ed esteri che hanno l’esigenza di trovare un posto che li accolga e soddisfi le loro esigenze specifiche nel periodo primaverile per prepararsi alla stagione estiva. Per questo vogliamo che Sicily International Triathlon cresca, per dar modo agli atleti di appurare di persona quanto questa zona possa offrire sia dal punto di vista sportivo, paesaggistico, culturale, climatico e culinario”.