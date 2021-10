Tiro al bersaglio, straordinaria affermazione per padre e figlio di Aragona

Straordinario risultato per un padre e un figlio di Aragona, Salvatore e Giuseppe Zammuto, vincitori di squadra della medaglia d’oro nel tiro a volo per la seconda categoria della finale del campionato italiano di società (fossa olimpica) che si è tenuta domenica scorsa presso il campo di tiro Tav Laterina di Arezzo in Toscana.

Dopo una prima serie di tiri non eccellenti, la squadra nissena è riuscita a risalire la classifica con una quasi perfetta terza serie in cui Giuseppe e Salvatore Zammuto, e compagni hanno commesso in totale solamente sei errori sui 150 piattelli sparati, allungando il distacco dalle inseguitrici fino alla conquista del titolo tricolore. Alle finali del campionato italiano di domenica 3 ottobre, che si sono disputate in varie parti d’Italia, hanno partecipato 14 squadre siciliane per le quattro categorie di affiliazione ed è stato un vero trionfo per le compagini siciliane.