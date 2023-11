Sold out per lo stage di Gloria Peritore, la campionessa di kickboxing: “Orgogliosa di essere stata nella mia terra d’origine”

Un piccolo esercito di giovani atleti fa “sold out” al primo stage di Gloria Peritore, la campionessa mondiale di kickboxing di origini licatesi che è recentemente passata alla boxe. In 55, tra ragazzi e ragazze, hanno preso parte al primo seminario tecnico di boxe e kickboxing organizzato dalla Muscle & Fitness di Siculiana guidata da Gisella Puccio. Per la campionessa è stato il primo stage nella sua provincia d'origine.

Presente anche il Comune di Siculiana con il consigliere Antonino Di Giovanna. Ma c’erano anche diversi team, maestri e appassionati che sono accorsi da ogni parte della Sicilia.

“Sono orgogliosa di aver condiviso la mia esperienza nella provincia in cui sono nata, durante un evento che ha dato la possibilità a tanti atleti e atlete di conoscersi tra loro, in una terra che, sportivamente, di possibilità purtroppo ne da molto poche rispetto ad altre regioni. Ringrazio tutti i presenti e gli organizzatori per il calore e l’affetto che mi hanno dimostrato”.

Gloria Peritore tornerà in Sicilia nei prossimi mesi per un altro evento di cui annuncerà la data a breve sui social. Nel frattempo si sta occupando delle attività legate al 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L’intenzione è proprio quella di tornare in Sicilia con la sua associazione antiviolenza, “The Shadow Project”, con cui porta avanti attività di divulgazione e di prevenzione tramite lo sport.