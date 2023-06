Scherma, la Discobolo Sciacca ai campionati italiani universitari

Siria Mantegna, schermidrice della Discobolo Sciacca e sciabolatrice di interesse nazionale (medaglia d'oro a squadre con la Nazionale in una prova di Coppa del mondo Under 20), oggi sarà in pedana ai Campionati Nazionali Universitari primaverili 2023.



La manifestazione è organizzata dal CUS Camerino, in programma negli impianti sportivi di Camerino e nell'alta valle del Chienti e del Potenza.Quella di quest’anno sarà la 76esima edizione dei CNU primaverili dove, come ogni anno, i migliori studenti-atleti d’Italia si sfideranno nelle varie discipline sportive previste.