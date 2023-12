Scherma, Discobolo vince con Savona: argento con Becchina nella prima prova del Grand Prix Kinder Joy

Week end impegnativo ma pieno di soddisfazioni per la società sportiva Discobolo Sciacca.

A Terni Marina Savona vince la terza prova del circuito nazionale master di sciabola femminile e mette una seria ipoteca alla vittoria finale.

Una gara perfetta per la sciabolatrice saccense, tornata in pedana di recente dopo alcuni anni di sosta. Sette vittorie in girone e tre dirette per poi conquistare la tappa.

In Puglia, a San Severo, sulle pedane del Palasport “Falcone e Borsellino”, nella prima prova del Grand Prix Kinder Joy of Moving di sciabola brillante secondo posto per Vittoria Becchina, giovane promessa della scherma siciliana.

Nella prova riservata alle under 11, la giovane atleta ha costruito la sua giornata sin da subito, nella fase a gironi ha collezionato sei vittorie su sei. Nella finale per il successo si è arresa solo a Bianca Morello dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco.

“Risultati che confermano la maturità e l'intelligenza tattica di Marina Savona e le grandi potenzialità di Vittoria Becchina – dice il tecnico Pippo Simone Vullo – che ci confermano fra le società big della sciabola nazionale”.